Путин снимет все вопросы

Отмечаемая всеми аналитиками резко возросшая в последние недели политическая активность президента достигнет своего пика во время посещения заключительной фазы съезда «Единой России» и 21 июня в Большом Кремлёвском дворце на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва.

Ясно, что оба запланированных выступления Владимира Путина будут насыщены внешнеполитической проблематикой. Благо, его недавний саммит дал немало пищи для осмысления и соответствующей российской стратегической реакции. А уж какое место может быть более адекватным для резонансных заявлений, чем съезд правящей партии, объединяющей весь государственный служивый истеблишмент, и думцов, большинство из которых вновь будет бороться за парламентский мандат.

Впрочем, уже ясно, что очередной пандемийный всплеск наложит свой отпечаток на все съездовские процедуры. Уже сокращен «провинциальный» контингент делегатов, многие из которых выступят онлайн. А присутствующие делегаты, сдавшие необходимые тесты, приговорены просто демонстрировать соблюдение всех мер предосторожности. И в этой связи интересно, станет ли «Единая Россия» первой партией, которая решится, наконец, занять чёткую позицию в отношении вакцинации. Пока все наши партии с опаской обходили эту тему. Тем более, что на местах по-прежнему ждут ясного сигнала из центра. Вводить всё-таки обязательную вакцинацию хотя бы для определённых профессий, или опять годить.

Но главную интригу съезда несут в себе организационные решения единороссов, в принятии которых, без сомнения, последней инстанцией остаётся сам президент. Политические провидцы стесали пальцы о клавиатуру в гаданиях насчёт лидера предвыборного списка партии. Станет ли им Дмитрий Медведев или всё-таки премьер Михаил Мишустин. Или на эту роль будет выдвинут некий лидер общественного мнения (ЛОМ), раз столько слов было сказано об обновлении. А, может, сам президент вторично решит повести партию на выборах? Тем более, что прежде тот же Медведев был дважды лидером списков в ранге президента, потом премьера, а ныне он просто замруководителя Совбеза.

Вот только перед съездом Дмитрий Анатольевич решительно вернулся в национальную повестку, дав программное интервью с заявкой на создание в будущем устойчивой двух- трёхпартийной системы без «партий-живопырок», и отчитался от имени «ЕР» о проделанном и достигнутом за минувшие пять лет. Причём в отчёте он открыто ассоциировал партию с успешной деятельностью правительства и отмёл любые намёки на схожесть её с судьбой КПСС, которая, в отличие от «ЕР», никакой ответственности перед избирателем не несла. Словом, была страшно далека от народа. Не то, что нынешние единороссы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, кто бы ни возглавил окончательный список «Единой России», все же понимают, что это однозначно президентская партия. И даже больше, чем партия, — важнейший структурный элемент властной вертикали. И все попытки создать «вторую опорную ногу» Кремля оказались неудачными. А потому и не столь важно, кто этот список возглавит. Хоть Сергей Шойгу, хоть Александр Карелин, как это было в 1999 году. Притом, что пост председателя партии, конечно, главный политический ресурс самого Медведева, позволяющий ему оставаться и в национальной повестке, и в числе так называемых преемников. Так что, для него съезд — важнейший карьерный этап.

Что касается приёма президентом уходящих в историю депутатов, то, без сомнения, президент выразит им благодарность за плодотворную, эффективную работу. Притом, что, в отличие от Госдумы VI, у нынешнего парламента не было героических свершений типа принятия в состав России Крыма. Но уже праймериз «ЕР» показали, что на своих местах, видимо, останутся и спикер с ключевыми замами, и главы ведущих комитетов. А значит, фактически президент обратится и к «скелету» будущего парламента, на рассмотрение которого перейдёт ряд проблем, предварительно осуждённых уже бывшими депутатами. Так что выступление Владимира Путина будет не столько прощанием, сколько напутствием. Такая у нас политическая диалектика.