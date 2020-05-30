Путин: серьёзных переговоров по СНВ с США начать не удалось

https://static.news.ru/photo/5d04a89a-a268-11ea-b21f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Определить позицию России из-за выхода США из Договора по открытому небу, а также обсудить судьбу Договора о сокращении ядерных вооружений (СНВ-03), который вскоре завершит своё действие и по которому так и не удалось начать конкретных переговоров с Вашингтоном, предложил членам Совета безопасности РФ российский президент Владимир Путин.

Об этом российский лидер заявил на совещании с членами Совбеза.

Сегодня обсудим несколько вопросов: как обычно, текущие вопросы внутренней безопасности и международной повестки дня. Что касается последней, то, конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединённых Штатов из Договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьёзных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему, — цитирует Путина РИА Новости.

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что последовательное расторжение международных договоров при Дональде Трампе позволяет считать, что США сорвут продление СНВ-3, который истекает в начале 2021 года.