Путин: Россия будет «прирастать» Арктикой

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РФ в ближайшие десятилетия начнёт «прирастать» Арктикой и Северными территориями. От развития данных районов зависит будущее страны, в том числе и с точки зрения добычи полезных ископаемых, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России». Мероприятие прошло в режиме онлайн.

Он добавил, что РФ — северное государство, 70% территории находится именно в этих широтах, и всё, что происходит в «холодных» регионах страны имеет значение для Москвы. Комментируя пандемию COVID-19 Путин заявил, что вспышка инфекции по-настоящему сплотила миллионы неравнодушных людей по всей России. Глава государства также отметил, что весь мир 5 декабря празднует День добровольца и волонтёра. Свои поздравления с этим праздником лидер принёс миллионам жителям РФ, совершающим добрые поступки ради других, демонстрируют обществу наглядный пример того, какой должна быть нравственная сила.

Кроме того, Путин высоко оценил усилия волонтёров по помощи гражданам в период пандемии. Он пообещал создавать все условия для комфортной работы добровольцев. Президент заметил, что в стране существует сеть профильных центров, кроме того, функционируют специальные цифровые сервисы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин провёл онлайн-встречу с представителями волонтёрского движения и с финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» в честь Дня волонтёра, который празднуется в субботу, 5 декабря. Один из собеседников лидера, итальянский преподаватель Валерио, работающий добровольцем в Красноярске, обратился к президенту с просьбой о гражданстве РФ.