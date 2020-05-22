Путин: разрушили СССР, но не советскую систему здравоохранения

https://static.news.ru/photo/b0378408-9c30-11ea-b1fc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.com

Президент Владимир Путин связал российские успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией с развитостью советской системы здравоохранения и санитарного надзора.

Путин прокомментировал доклад директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, который на совещании рассказал о борьбе против COVID-19 в стране.

Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось, — отметил Путин, когда Кутырев вспомнил о вкладе врача Николая Семашко и его последователей в становление советского здравоохранения.

Президент добавил, что российские власти «делают и будут делать дальнейшие шаги по укреплению санитарно-эпидемиологической системы».

Как писал NEWS.ru, Россия остаётся второй после США страной по распространению коронавируса: не менее 326,5 тысячи подтверждённых случаев. Уровень смертности при этом, по официальным данным, остаётся одним из самых низких в мире. За два месяца эпидемии в России погибли 3,25 тысячи человек.