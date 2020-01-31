https://static.news.ru/photo/4cc54568-441f-11ea-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с Советом безопасности страны. Он рассказал участникам о позиции Израиля по предложенному американским лидером Дональдом Трампом плана урегулирования конфликта на Дальнем Востоке.

Политик обсудил «следку века» с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Путин информировал участников совещания о состоявшихся накануне контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности, о видении израильской стороной недавних инициатив американской стороны по ближневосточному урегулированию, — подчеркнул чиновник.

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет на заседание Совета Безопасности ООН. Он собирается представить резолюцию против предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.