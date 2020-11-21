Путин рассказал о принадлежности Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/bc2588d6-2cc8-11eb-acfd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал территориальную принадлежность Нагорного Карабаха.

По его словам, Армения официально не признала независимость этой территории. Это значит, что земли, согласно международному праву, были и остаются неотъемлемой частью Азербайджана.

Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Российский лидер отметил, что ОДКБ требует от России вмешательства в случае агрессии в отношении территории страны-участницы. При этом на армянскую территорию никто не покушался, что не давало Москве права на вмешательство в ситуацию.

Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала всё, чтобы этого не было, — заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики РФ. Он также обратил внимание на чёткую и слаженную работу миротворцев России в регионе, которая помогла остановить кровопролитие.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия, согласно договорённостям, направила в регион около 2 тысяч солдат-миротворцев.

После этого в Ереване прошли несколько массовых акций протеста. Оппозиционеры, недовольные подписанием соглашения о прекращении огня в Карабахе, требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и аннулирования подписанного соглашения. Сам председатель правительства заявил, что был вынужден подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху, чтобы не допустить коллапс.