Путин провёл телефонные переговоры с Меркель

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Зампред думского комитета по обороне Андрей Красов прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о сотрудничестве с Россией в сфере контроля над вооружениями.

Он отметил, что нередко за яркими заявлениями из Вашингтона не следует никаких действий. Поэтому Москва ожидает от Штатов практического подтверждения слов Трампа. За этими словами, лозунгами — а мы понимаем,...