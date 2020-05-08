Политика

Путин провёл телефонные переговоры с Меркель

11:58, 08 мая 2020 59
Фото: Michael Sohn/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обменялись поздравлениями в честь 75-й годовщины Победы.

Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма. Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь РФ в борьбе с коронавирусом.

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