Путин провёл телефонные переговоры с Меркель

https://static.news.ru/photo/16d19dcc-910d-11ea-a3dc-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Sohn/Global Look Press
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обменялись поздравлениями в честь 75-й годовщины Победы.
Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма. Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что Вашингтон готов помочь РФ в борьбе с коронавирусом.