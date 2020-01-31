https://static.news.ru/photo/98b9b076-441f-11ea-8103-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых обсудил реализацию договорённостей, достигнутых на конференции по Ливии.

По данным пресс-службы Кремля, беседа прошла по инициативе германской стороны.

Президент России отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений, что важно для их последующего рассмотрения и утверждения в Совете Безопасности ООН, — сообщили в пресс-службе.

Также стороны подчеркнули важность наращивания усилий мирового сообщества по обеспечению устойчивого режима прекращения боевых действий и запуска политического диалога.

Помимо этого, Путин и Меркель обменялись мнениями о так называемой «сделка века» президента США Дональда Трампа, ситуации на Украине и в Сирии.

Ранее NEWS.ru писал, что Меркель сообщила о возможном проведении четырёхсторонней встречи по Сирии. Предположительно, она будет организована в первом квартале 2020 года.