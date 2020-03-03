Очевидно, что утечки о возможности того, что президент Владимир Путин лично возглавит список «Единой России» на парламентских выборах, из той же серии что и заявление Владислава Суркова об обнулении президентских сроков. Общественное мнение у нас принято постоянно тестировать неожиданными сообщениями, отслеживая реакцию. Видимо, и попытка связать имя президента с выборами, проведение которых некоторые аналитики постоянно торопят, это ещё и попытка дополнительно вызвать к ним интерес. Дескать, пройти они могут совсем по неожиданному сценарию.
Действительно, ведь президент у нас по Конституции не партийный. Он верховный арбитр, равноудаленный в теории от всех политических сил, всех мастей и окрасов. Однако все понимают, именно рейтинг Путина остаётся основой всей властной пирамиды, обоснованием легитимности всех этажей власти. И если президент дополнительно бросает на весы свой престиж и авторитет, то для такого решения должны быть самые весомые основания.
Понятно, что и апрельское голосование по пакету конституционных поправок являет собой очередной вотум доверия президенту со стороны общества. Ведь опросы показали, что даже большинство собирающихся идти голосовать толком ещё не знают сути поправок и ориентируются, скорее, на личность Путина. И от того, как это голосование пройдет, какова будет явка, и как открытость и объективность голосования оценят разные политики и в стране, и в мире, зависит дальнейший характер процесса, который обычно называют «транзитом власти», в центре которого неизменно личность Владимира Путина и его дальнейшая политическая судьба.
Вполне возможно, что победа (желательно убедительная) линии президента в голосовании по поправкам откроет путь и к активизации Путина в процессе транзита. Поскольку считается, что для сохранения политической стабильности и свободы рук самого гаранта необходимо сохранение в Госдуме конституционного большинства пропрезидентских сил. Тогда действительно, при условии, что рейтинги «Единой России» будут выглядеть неубедительными, президент может сделать «ход конём», снова бросив на весы своё имя.
Есть, правда, одно «но». Думается, что Путину неуместно просто возгласить список единороссов, хотя он и является основателем партии как политического рычага для управления служивой бюрократией. Ему по рангу и исторической роли больше к лицу было бы возглавить широкую коалицию, куда и могли бы войти ОНФ, новые «Лидеры России», отдельные лидеры общественного мнения, и, может, какая-то из совсем новых партий. И такая представительная коалиция преподносилась бы в качестве символа единения разных конструктивных сил столь необходимого в переломный исторический момент государственного строительства.
Единственно, у нас запрещены коалиции и предвыборные блоки. Но ради такого случая в закон легко может быть внесена соответствующая поправка. Более того, если такой запрет будет снят, это станет прямым признаком того, что президент начинает свою активную предвыборную игру. Но сейчас в повестке апрельское голосование, так что, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков абсолютно прав: сейчас не до того.
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