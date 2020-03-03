Очевидно, что утечки о возможности того, что президент Владимир Путин лично возглавит список «Единой России» на парламентских выборах, из той же серии что и заявление Владислава Суркова об обнулении президентских сроков. Общественное мнение у нас принято постоянно тестировать неожиданными сообщениями, отслеживая реакцию. Видимо, и попытка связать имя президента с выборами, проведение которых некоторые аналитики постоянно торопят, это ещё и попытка дополнительно вызвать к ним интерес. Дескать, пройти они могут совсем по неожиданному сценарию.

Действительно, ведь президент у нас по Конституции не партийный. Он верховный арбитр, равноудаленный в теории от всех политических сил, всех мастей и окрасов. Однако все понимают, именно рейтинг Путина остаётся основой всей властной пирамиды, обоснованием легитимности всех этажей власти. И если президент дополнительно бросает на весы свой престиж и авторитет, то для такого решения должны быть самые весомые основания.

Понятно, что и апрельское голосование по пакету конституционных поправок являет собой очередной вотум доверия президенту со стороны общества. Ведь опросы показали, что даже большинство собирающихся идти голосовать толком ещё не знают сути поправок и ориентируются, скорее, на личность Путина. И от того, как это голосование пройдет, какова будет явка, и как открытость и объективность голосования оценят разные политики и в стране, и в мире, зависит дальнейший характер процесса, который обычно называют «транзитом власти», в центре которого неизменно личность Владимира Путина и его дальнейшая политическая судьба.

Вполне возможно, что победа (желательно убедительная) линии президента в голосовании по поправкам откроет путь и к активизации Путина в процессе транзита. Поскольку считается, что для сохранения политической стабильности и свободы рук самого гаранта необходимо сохранение в Госдуме конституционного большинства пропрезидентских сил. Тогда действительно, при условии, что рейтинги «Единой России» будут выглядеть неубедительными, президент может сделать «ход конём», снова бросив на весы своё имя.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть, правда, одно «но». Думается, что Путину неуместно просто возгласить список единороссов, хотя он и является основателем партии как политического рычага для управления служивой бюрократией. Ему по рангу и исторической роли больше к лицу было бы возглавить широкую коалицию, куда и могли бы войти ОНФ, новые «Лидеры России», отдельные лидеры общественного мнения, и, может, какая-то из совсем новых партий. И такая представительная коалиция преподносилась бы в качестве символа единения разных конструктивных сил столь необходимого в переломный исторический момент государственного строительства.

Единственно, у нас запрещены коалиции и предвыборные блоки. Но ради такого случая в закон легко может быть внесена соответствующая поправка. Более того, если такой запрет будет снят, это станет прямым признаком того, что президент начинает свою активную предвыборную игру. Но сейчас в повестке апрельское голосование, так что, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков абсолютно прав: сейчас не до того.