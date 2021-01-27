Путин предупредил о рисках разрушения базовых свобод

https://static.news.ru/photo/a45a5aa8-609c-11eb-bd25-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Человечество может столкнуться с возможностью разрушения основных свобод и неприкосновенности частной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в режиме онлайн на Давосском форуме. Лидер отметил, что эпоха попыток построить однополярный мир завершилась. Он добавил, что горячий глобальный конфликт способен привести к гибели цивилизации.

Есть вероятность столкнуться с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей, а мы в России дорожим этим, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенности частной жизни, — отметил политик.

Также российский лидер отметил, что нынешняя политическая ситуация в мире схожа с обстановкой, которая наблюдалась на международной арене в 1930-х годах. Кроме того, руководитель государства одобрил проведение форума в Давосе несмотря на пандемию COVID-19.

Путин обратил внимание на то, что глобализация привела к существенному увеличению прибыли крупных транснациональных компаний. По его словам, в первую очередь это касается американских и европейских корпораций. Глава РФ подчеркнул, что в результате миллионы людей, даже в богатых государствах, перестали видеть перспективу роста своих доходов. При этом, добавил он, перед ними стоят такие проблемы, как сохранение здоровья и обеспечение детей образованием.

Российский президент выступает на Давосском форуме впервые за долгое время. В 2020 году он отказался от поездки на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев.

Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина. Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы, писал NEWS.ru.