Путин предложил спросить у США об обстоятельствах гибели Лесина

https://static.news.ru/photo/df244236-7783-11eb-b3e6-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin.ru

США, а не России следовало бы адресовать вопрос об обстоятельствах смерти в 2015 году бывшего министра по делам печати и телерадиовещания РФ Михаила Лесина. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBС. Фрагмент интервью был показан в эфире Первого канала.

Предложение задать вопрос о смерти экс-министра Штатам Путин объяснил тем, что Лесин окончил жизнь в американском Вашингтоне.

Погиб он в США. Умер или погиб — я не знаю. Мы у вас должны спросить, как он там погиб, — завил российский лидер, комментируя упоминание фамилии Лесина в ряду других смертей известных россиян.

Путин также отметил, что он лично очень хорошо относился к Лесину и до сих пор сожалеет о его смерти.

Мне, например, до сих пор жалко, что он ушёл из жизни. На мой взгляд, очень порядочный и приличный человек, — сказал президент.

Помимо Лесина, журналист упомянул гибель журналистки Анны Политковской, бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского и политика Бориса Немцова. В ответ на это Путин заявил, что интервьюер перечислил «много людей, которые действительно погибли в разное время», и сравнил реплику со «словесным несварением желудка».

Михаил Лесин был найден мёртвым 5 ноября 2015 года в отеле The Dupont Circle в Вашингтоне. В результате полиция пришла к выводу, что он скончался в результате несчастного случая.