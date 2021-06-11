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Путин назвал умершего в США экс-министра печати Лесина достойным человеком

04:59, 12 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Достойным человеком назвал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CBS бывшего министра печати Михаила Лесина, который умер в 2015 году в американском Вашингтоне.

По словам Путина, Лесин, работавший в его администрации, ему очень нравился.

Он умер, он погиб или умер в США, я по сей день сожалею, что его нет с нами. По-моему, он очень достойный, очень хороший человек, — сказал президент.

Михаил Лесин погиб в ноябре 2015 года в Вашингтоне. Американские следователи пришли к выводу, что речь идёт о несчастном случае.

Лесин занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. С 2004 по 2009 выступал в роли советника президента.

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