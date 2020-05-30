Путин предложил Совбезу определить позицию РФ по ДОН

https://static.news.ru/photo/548e37de-a269-11ea-873d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Члены Совета безопасности РФ определят позицию страны по выходу США из Договора по открытому небу. Обсудить этот вопрос предложил российский лидер Владимир Путин.

Конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединённых Штатов из Договора по открытому небу, да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьёзных переговоров по этой важнейшей теме не только для нас, но и для всего мира, я думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему, — об этом заявил президент РФ в начале совещания с постоянным членами Совбеза РФ.

Американский президент Дональд Трамп 21 мая заявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Глава Белого дома считает, что Россия нарушила условия соглашения. В МИД РФ заявили, что недовольны исполнением договора американской стороной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США следуют чёткому планы по выходу из договорённостей в сфере стратегической безопасности. При этом Белый дом пытается возложить ответственность на других. По её словам, в США делают виновными Россию и Китай. Дипломат отметила, что Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также разорвали ядерную сделку с Ираном.

NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Сергей Лавров и его шведская коллега Анн Линде в телефонном разговоре обсудили проблему разоружения, а также ситуацию с Договором по открытому небу.