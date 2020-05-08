Путин поздравил с Днём Победы лидеров и граждан стран бывшего СССР

https://static.news.ru/photo/a189c6aa-910e-11ea-a148-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда государств бывшего Советского Союза по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер отметил, в странах бывшего СССР чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли сокрушить нацизм, что стало общим великим достоянием.

Священный долг нынешних поколений — навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов, — цитирует текст поздравительных телеграмм пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что поздравления направлены народам Белоруссии, Украины, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Молдавии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин отверг претензии тех, кто приравнивает действия СССР в канун Второй мировой к агрессии нацистской Германии. Российский лидер заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за развязывание войны.