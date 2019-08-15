https://static.news.ru/photo/dd74dd82-bf39-11e9-b74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему индийскому коллеге Раме Натхе Ковинде и премьер-министру Нарендре Моди в честь Дня независимости страны.

Ваша страна по праву гордится высокими достижениями в экономической, научно-технической, культурной и других сферах, — написал он.

Российский лидер также отметил высокий авторитет Индии на мировой арене.

Путин выразил уверенность, что государства продолжат укреплять двустороннее сотрудничество на всех направлениях.

Ранее News.ru писал, что президент РФ поздравил лидера Пакистана Арифа Алви с Днём независимости страны. Он направил телеграмму в адрес своего коллеги.