СМИ: Путин посетит один из российских регионов

https://static.news.ru/photo/2b255184-2cbb-11eb-a6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе посетит один из российских регионов. В какой именно регион отправится глава государства, а также подробности поездки не сообщаются.

Информацию о ближайших планах Путина передал телеканал «Россия 1». Кроме того, у президента запланирована церемония вручения верительных грамот, участие в заседании попечительского совета МГУ и совещание с Советом безопасности РФ.

Ранее автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин заявил, что слухи о проблемах со здоровьем у президента Владимира Путина являются беспочвенными. Так журналист прокомментировал слухи в западных СМИ о возможной скорой отставке российского президента в связи с проблемами со здоровьем. Зарубин лично брал интервью у Путина, поэтому опроверг данную информацию. Он сообщил, что на следующей неделе у президента «много мероприятий» и работает Путин так же, как работал раньше.

Как писал NEWS.ru, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал об обещании Владимира Путина посетить цирк. Он отметил, что последним лидером страны, кто приходил на представление, был Леонид Брежнев, и напомнил президенту о его словах.