Путин призвал не спешить с отменой ограничений по COVID-19

https://static.news.ru/photo/790a9e56-8f98-11ea-84dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил главам регионов России разработать планы постепенной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса в стране.

При этом Путин призвал глав регионов осторожно и ответственно принимать решения по отмене введённых ограничений. Он напомнил, что цена ошибок высока.

Президент проводит совещание с членами правительства. Региональные планы должны появиться «в ближайшие дни».

Как писал NEWS.ru, на совещании 6 мая с общероссийским планом отмены ограничений по COVID-19 должна была выступить глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство разработало документ вместе с правительством РФ.

Режим самоизоляции, подкреплённый региональными указами о введении режимов повышенной готовности, действует в РФ с 28 марта и продлится как минимум до 11 мая. Непродовольственные магазины, заведения общепита, образовательные учреждения и другие объекты сферы услуг закрыты в большинстве регионов России.