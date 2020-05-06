Путин призвал не спешить с отменой ограничений по COVID-19

Президент Владимир Путин поручил главам регионов России разработать планы постепенной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса в стране.
При этом Путин призвал глав регионов осторожно и ответственно принимать решения по отмене введённых ограничений. Он напомнил, что цена ошибок высока.
Президент проводит совещание с членами правительства. Региональные планы должны появиться «в ближайшие дни».
Как писал NEWS.ru, на совещании 6 мая с общероссийским планом отмены ограничений по COVID-19 должна была выступить глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство разработало документ вместе с правительством РФ.
Режим самоизоляции, подкреплённый региональными указами о введении режимов повышенной готовности, действует в РФ с 28 марта и продлится как минимум до 11 мая. Непродовольственные магазины, заведения общепита, образовательные учреждения и другие объекты сферы услуг закрыты в большинстве регионов России.
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