Путин понадеялся, что искусственный интеллект не станет президентом

https://static.news.ru/photo/ad4030ce-3631-11eb-87f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что искусственный интеллект не станет президентом. Такое мнение он высказал 4 декабря на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока, — цитирует ТАСС главу государства.

В то же время, по его словам, искусственный интеллект может быть учителем, помощником, инструктором или ассистентом любого человека, в том числе президента.

Он добавил, что лидеру страны иногда приходится принимать «не совсем рациональные решения».

Вместе с тем Путин считает искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. По его словам, «это так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни».

Вместе с тем президент призвал учитывать все возможные риски, касающиеся ИИ. Говоря о роли Интернета в жизни человечества, глава государства обратил внимание на важность соблюдения морально-этических норм, которые были выработаны на протяжении тысячелетий, писал NEWS.ru.