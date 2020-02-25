В последние дни источники начинают утверждать, что президентские службы, отслеживающие с помощью разного рода по большей части закрытых социологических опросов отношение общества к предстоящему плебисциту, могут попросить президента обратиться к нации накануне самого события. Всё будет зависеть от прогнозов, построенных на основании разного рода исследований. А мониторинг общественных настроений сейчас ведётся непрерывно. И Кремлю в данном контексте не надо ничего отлакированного и отредактированного. Необходим реальный высокий общепризнанный результат, к которому, что называется, не подкопаешься.

Действительно, Владимиру Путину, рейтинг популярности которого остаётся основой легитимности всей властной пирамиды, нужна чистая победа в начале сложного реформирования государственной системы. Ведь от исхода голосования, которое постепенно превращается в референдум о доверии первому лицу, зависит очень многое в дальнейших шагах, составляющих суть так называемого будущего транзита власти. От итогов голосования, от соотношения числа его участников и окончательной цифры поданных голосов «за», видимо, будет отталкиваться стратегия переходного периода.

Общество усиленно убеждают в том, что на кону не просто правки Основного закона, а комплекс наследия президента, судьба всех его достижений, которые «нельзя расплескать». Появляются доклады, в частности, политолога Чеснакова о неких страхах россиян, опасающихся последствий ухода президента. И такая системно нагнетаемая атмосфера решающего выбора должна, по мысли её творцов, умножить ряды готовых прийти и проголосовать. Но все, однако, понимают, что предпринимаемых усилий может оказаться недостаточно для получения необходимой поддержки пакета поправок в Конституцию. Ведь в стране достаточно других серьёзных проблемам. Поскольку для многих такая тонкая настройка Основного закона отнюдь не главная жизненная необходимость, несмотря на положение об индексации пенсий. И хотя некоторые опрошенные приписывают поправкам то, чего в них нет, в частности, новые меры заботы о молодых семьях, такая расширительная трактовка нововведений — не гарантия того, что дополнительный выходной не будет использован для очередной поездки на дачу.

Между тем невысокие результаты голосования в современном контексте могут иметь далеко идущие последствия: поставить под вопрос легитимность всей государственной системы. Помимо конституционного выходного сейчас предполагается возможность голосования непосредственно на рабочем месте, расширение волонтёрских отрядов для организации волеизъявления на дому для ветеранов и инвалидов. Но такие меры, равно как и контроль, возложенный исключительно на представителей общественных палат, дадут повод оппозиции говорить о возможных фальсификациях и манипуляциях при голосовании, что явно отразится и на международных оценках итогов плебисцита. А президенту, повторимся, нужна чистая победа. И вот тогда сочтут необходимым, чтобы сам Владимир Путин накануне голосования лично обратился к народу.