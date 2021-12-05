Путин поддержит инициативы по страхованию волонтёров

На церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе 2021» президент России Владимир Путин сообщил, что поддержит любые инициативы, касающиеся волонтёрского движения. Отдельно он отметил идеи по страхованию добровольцев, сообщает РИА Новости. 5 декабря отмечается международный день добровольцев.

Я безусловно поддержу все ваши начинания, в том числе и работу в государственных органах, в органах государственной власти по поддержке волонтёрского движения. В том числе это касается и страхования добровольцев, — сказал он.

Также на церемонии стало известно, что «волонтёром года» стал врач-педиатр, завотделением пульмонологии Морозовской детской больницы Павел Бережанский. Отмечается, что он создал службу поддержки родителей.

Личное, глубокое понимание проблем, болевых точек всё чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень, уровень принятия системных государственных решений, — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что партия «Единая Россия» является мощной политической силой, и отметил, что фракция консолидирует силы в парламенте вокруг общих целей и задач для повышения уровня жизни в стране. Глава государства, выступая на съезде партии, также подчеркнул, что всегда рассчитывает на членов «Единой России». Он подчеркнул, что это особенно важно для принятия качественных законов, которые будут востребованы обществом и гражданами. Президент отметил, что рассчитывает на ЕР как на энергичных профессионалов своего дела. По его словам, это необходимо для реализации «масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу».