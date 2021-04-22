Путин ответил на предложение Зеленского встретиться в Донбассе

https://static.news.ru/photo/09a72e94-a383-11eb-86f4-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Донбасс, чтобы провести там переговоры.

По его словам, Зеленскому надо встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, если он хочет решить проблемы Донбасса. И только после этого украинский лидер может встретиться с руководителями третьих стран, которой является и Россия. Однако если Зеленский хочет поговорить об отношениях с Москвой, то его готовы принять в Кремле в любое время.

Что касается приглашения украинского руководства. Действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, — подчеркнул лидер РФ во время его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом Путин подчеркнул, что если Украина хочет начать восстановление отношений с РФ, то Москва будет это приветствовать.

Кроме того, Путин отметил, что Киев, предложив перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска, просто пытается уклониться от решения этого вопроса.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на территории военных действий в Донбассе. Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.