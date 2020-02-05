https://static.news.ru/photo/3bd3f296-480b-11ea-ae15-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин, комментируя отношения с США, заметил, что они должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.

От состояния отношений России и Соединённых Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность на планете, — заявил глава государства на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Он также добавил, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга, передаёт РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео оценил отношения между Россией и США после отставки российского правительства. По его словам, они «вряд ли изменятся», писал NEWS.ru.