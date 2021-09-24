Путин одной фразой остановил жёсткий юмор Жириновского

Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов, стал невольным свидетелем зарождающейся перепалки между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Российский лидер одной фразой пресёк обмен колкостями. Видеофрагмент с участием президента опубликовал в своём Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.
Едва войдя в кабинет, глава государства
Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой, в принципе, хороший, — обратился к нему Путин.
В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на видеоконференции с Владимиром Путиным и лидерами победивших на выборах в Госдуму партий огласил результаты голосования в своей республике. Он засмеялся, зачитывая количество голосов ЛДПР и КПРФ.