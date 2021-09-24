Путин одной фразой остановил жёсткий юмор Жириновского

Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов, стал невольным свидетелем зарождающейся перепалки между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Российский лидер одной фразой пресёк обмен колкостями. Видеофрагмент с участием президента опубликовал в своём Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

Едва войдя в кабинет, глава государства услышал беседу между представителями двух партий. Жириновский заявил Миронову, что тому «нечего сказать», на что Миронов заключил, что «смеётся тот, кто смеётся последний». Жириновский на это заметил, что «последний перед арестом, в камеру идёт последний!».

Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой, в принципе, хороший, — обратился к нему Путин.

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на видеоконференции с Владимиром Путиным и лидерами победивших на выборах в Госдуму партий огласил результаты голосования в своей республике. Он засмеялся, зачитывая количество голосов ЛДПР и КПРФ.