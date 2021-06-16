Путин обвинил Запад в поддержке украинской революции

https://static.news.ru/photo/8e44d0c2-cec9-11eb-bba6-96000091f725_660.jpg Фото: Oleg Pereverzev/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны поддержали революцию на Украине. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции после встречи с американским коллегой Джо Байденом, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Журналисты задали вопрос главе РФ о том, готова ли Москва отказаться от непредсказуемой политики, чтобы сделать отношения с Западом стабильнее.

Вот если вы возьмёте ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом. От этого всё пляшет, правда? А что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине? — подчеркнул он.

По его словам, бывший украинский президент Виктор Янукович в ходе Евромайдана согласился с требованиями протестующих и был готов «по сути, уйти от власти», объявив о новых выборах через несколько месяцев.

Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям: и юго-восток (Украины, где началась гражданская война. — NEWS.ru.), и Крым (который был присоединён к России. — NEWS.ru) затем, — добавил Путин.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференций Путина и Байдена.