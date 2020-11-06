Путин обсудил с Совбезом коронавирус и ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ad4682c0-2025-11eb-abb8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Актуальную ситуацию с предотвращением распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в регионах России с учётом ранее оказанной им материальной помощи, а также обстановку вокруг Нагорного Карабаха обсудил лидер РФ Владимир Путин с постоянными членами Совбеза РФ, рассказал 6 ноября пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию <...>. Также состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах РФ, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По его словам, на мероприятии также обсудили текущие вопросы социально-экономического развития РФ. Для участия в совещании пригласили главу кабмина Михаила Мишустина, спикеров обеих палат парламента Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, руководителя кремлёвской администрации Антона Вайно, секретаря Совбеза Николая Патрушева, министров иностранных дел Сергея Лаврова и обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и СВР Сергея Нарышкина, а также специального представителя руководителя РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства страны. Ранее он был одобрен Советом Федерации и депутатами Госдумы. В частности, исполнительная власть будет находиться под контролем кабинета министров и других федеральных органов под руководством президента. Ранее, напомним, исполнительную власть осуществляло лишь правительство.

Претерпит изменения и регламент на случай отставки премьер-министра. Она не будет означать, что посты покинут все члены кабмина. Согласно новой редакции закона, президент будет иметь право оставить прежнее правительство на посту. Именно он будет определять структуру кабинета министров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин не собирается уходить в отставку. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слухи в западных СМИ.