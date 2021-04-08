Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/61bcf78e-9880-11eb-868c-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, её дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, — говорится на сайте Кремля.

Главы государств предметно рассмотрели вопросы обеспечения мира и безопасности, а также социально-экономического развития территории. Кроме того, они говорили о ходе восстановления транспортных коммуникаций в регионе.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. В числе прочего в беседе был поднят вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе.