Путин: необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос.
Об этом Путин
Путин подчеркнул, что Москва и Минск имеют «теснейшую кооперацию и родственные связи», при этом Россия в условиях происходящих в соседней стране событий ведёт себя сдержаннее и нейтральнее, чем Европа и США.
В Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа — проходят протестные акции. Часть граждан не согласны с объявленными ЦИК итогами голосования, согласно которым победу одержал Лукашенко. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями и насилием со стороны правоохранительных органов, в дальнейшем акции продолжились в чуть более мирной обстановке.
Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел стран Евросоюза 27 августа встретятся в Берлине, чтобы обсудить возможности по влиянию на Лукашенко. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, белорусский лидер усиливает давление на мирных демонстрантов и оппозицию и поэтому необходимо рассмотреть ответные меры на его действия.
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