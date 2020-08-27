Путин: необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет

https://static.news.ru/photo/8b3345e2-e853-11ea-8af0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос.

Об этом Путин рассказал в интервью на телеканале «Россия 1». Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент РФ отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».

Путин подчеркнул, что Москва и Минск имеют «теснейшую кооперацию и родственные связи», при этом Россия в условиях происходящих в соседней стране событий ведёт себя сдержаннее и нейтральнее, чем Европа и США.

В Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа — проходят протестные акции. Часть граждан не согласны с объявленными ЦИК итогами голосования, согласно которым победу одержал Лукашенко. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями и насилием со стороны правоохранительных органов, в дальнейшем акции продолжились в чуть более мирной обстановке.

Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел стран Евросоюза 27 августа встретятся в Берлине, чтобы обсудить возможности по влиянию на Лукашенко. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, белорусский лидер усиливает давление на мирных демонстрантов и оппозицию и поэтому необходимо рассмотреть ответные меры на его действия.