Главы МИД ЕС обсудят усиление давления на Лукашенко

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Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 августа встретятся в Берлине, чтобы обсудить усиление давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, белорусский лидер усиливает давление на мирных демонстрантов и оппозицию и поэтому необходимо рассмотреть ответные меры на его действия.

Мы уже приняли решение о введении санкций в адрес лиц, которые участвовали в фальсификации выборов и преступлениях против мирных демонстрантов. До сих пор ничего не изменилось, — отметил он.

Маас добавил, что участникам встречи необходимо исходить из того, что «жёсткость действий Лукашенко» усилилась, передаёт ZDF.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Политики обсудили ситуацию в Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие считают сфальсифицированными итоги президентских выборов в республике, согласно которым в очередной раз одержал победу Лукашенко. По их мнению, борьбу за пост главы государства выиграла Светлана Тихановская.