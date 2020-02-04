https://static.news.ru/photo/3cc6f3a8-4741-11ea-b545-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не планирует переносить свой визит в Китай из-за вспышки коронавируса, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Поездка намечена на вторую половину 2020 года.

Двадцатый год только начался, поэтому ещё рано говорить о каких-то корректировках в планах президента. Визит, в целом, был запланирован на вторую половину года, — сказал представитель Кремля.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заразившихся в Китае — 20,4 тысячи человек, скончавшихся — 425 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения между Россией и Китаем и не скажется на их торгово-экономическом аспекте, сказал Песков.