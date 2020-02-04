Президент РФ Владимир Путин не планирует переносить свой визит в Китай из-за вспышки коронавируса, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Поездка намечена на вторую половину 2020 года.
Двадцатый год только начался, поэтому ещё рано говорить о каких-то корректировках в планах президента. Визит, в целом, был запланирован на вторую половину года, — сказал представитель Кремля.
В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заразившихся в Китае — 20,4 тысячи человек, скончавшихся — 425 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения между Россией и Китаем и не скажется на их торгово-экономическом аспекте, сказал Песков.
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