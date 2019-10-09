https://static.news.ru/photo/67cfbfae-eaac-11e9-8483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оплата труда медработников должна быть такой, чтобы она могла мотивировать их к эффективной деятельности и позволила решить кадровый вопрос. Об этом на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил президент Владимир Путин.

Очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопрос здравоохранения в целом — это кадровый вопрос, — цитирует Путина РИА Новости .

В свою очередь Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин подготовит соответствующие предложения таким образом, чтобы они были «сбалансированными, но в то же время [чтобы] они способствовали закреплению кадров в первичном звене».

Также премьер-министр сообщил, что все эти решения по модернизации первичного звена здравоохранения «уже с сегодняшнего дня начинают действовать».

Естественно, правительство будет докладывать о том, что происходит, и, может быть, если какие-то потребуются коррективы, мы тоже за ними обратимся, — резюмировал Медведев.

Как писал News.ru, ранее Путин на встрече с Медведевым сообщил, что модернизация первичного звена здравоохранения должна идти в рамках работы над соответствующим нацпроектом.

До этого Путин провёл совещание о модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках заседания глава государства поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.

За последнее время в РФ произошло множество акций протеста медиков, недовольных низкими зарплатами и переработками. Чтобы не индексировать оклады, иногда руководство медицинских учреждений переводит младший персонал на должности санитаров и уборщиков, что также является почвой для недовольства. В ряде стационаров в знак протеста увольнялись сотрудники целых отделений.