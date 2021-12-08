Президент России Владимир Путин назвал переговоры с премьером Греции весьма содержательными и результативными. Российский лидер выразил надежду, что Греция поддержит заявку Москвы на проведение «Экспо-2030». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер добавил, что сегодня российско-греческие отношения развиваются в позитивном ключе. А в ходе встреч с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом достигнуты хорошие договорённости.

Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объёме 35%, то в этом году рост 56%, мы практически достигли допандемийного уровня, — отметил президент России.

В свою очередь Мицотакис поблагодарил Путина за приглашение посетить Сочи. Он отметил, что последний раз был в городе 30 лет назад в составе делегации своего отца.

Эта встреча первая для Мицотакиса в качестве премьер-министра с президентом России. Ранее они встречались в Афинах в 2016 году, когда Мицотакис был главой греческой партии «Новая демократия».

В последнее время Мицотакис хотел в какой-то форме заручиться поддержкой России. У обеих православных стран возникли трудности взаимопонимания даже в духовной сфере. Особенно после поддержки греческим синклитом явных антироссийских демаршей вселенского патриарха Варфоломея.