https://static.news.ru/photo/b6e090ec-ce13-11e9-8d99-fa163e074e61_660.jpg Почётный караул встречает президента РФ Владимира Путина в аэропорту Улан-Батора Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и глава Монголии Халтмаагийн Баттулга предпочли встретиться не в кабинете, а в юрте.

Кроме того, Путин назвал братскими отношения народов двух стран и отметил вклад Монголии в борьбу с нацизмом во время Второй мировой войны.

В послевоенный период отношения развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством, имею в виду союзничество фактическое, братские отношения между народами, — сказал российский лидер.

Халтмаагийн Баттулга, в свою очередь, признался, что рад видеть Путина на праздновании 80-летия исторической победы на Халхин-Голе.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин прибыл в Улан-Батор с официальным визитом.