Путин: НАТО хочет сделать Россию Московией

НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию, но наша страна является многонациональной и многоконфессиональной. Такое мнение высказал в ходе встречи с членами СПЧ президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

В ходе встречи режиссёр Александр Сокуров предложил подумать над конструкцией страны и «отпустить» всех, кто хотел бы начать жить своей жизнью. Путин с такой позицией не согласился и призвал не толкать Россию к опасной черте.

Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну в НАТО это хотят сделать, — подчеркнул глава государства.

В ответ Сокуров сообщил, что он предлагает «подумать».

Александр Николаевич, а кто же против того, чтобы думать? Перед тем как вот это сказать, надо было хорошо подумать, — парировал Путин.

По его словам, речь идёт об очень тонких и чувствительных вещах.

Ранее Владимир Путин сравнил ситуацию в Донбассе с геноцидом.