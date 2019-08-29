https://static.news.ru/photo/7fa295ca-ca3b-11e9-aa52-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на предстоящих выборах в Мосгордуму будет выбирать между оппозиционерами, в списках его округа нет представителя правящий партии «Едина Россия». Политолог Александр Пожалов отметил, что глава государства может проголосовать за действующего депутата от КПРФ Николая Губенко.

Кандидат выдвигается по округу № 37, который считают одним из самых «протестных» в столице. К избирательному участку, который там находится, приписан и глава государства.

Несмотря на то, что формально Губенко, как и все остальные зарегистрированные по этому округу кандидаты, представляет оппозиционную партию, он во многом поддерживает политику Путина и обозначенные им стратегические приоритеты развития, считает эксперт. Поэтому, если в основе голосования российского лидера будет заложен принцип стабильности, он вполне может сделать именно такой выбор.

Узнаваемость и шансы коммуниста в целом видятся выше, в том числе благодаря и бренду КПРФ, — цитируют Пожалова « Ведомости ».

В таком случае, отмечает издание, президент поступит так, как намерен советовать своим последователям его антагонист Алексей Навальный в рамках созданной им программы «Умное голосование» по координации протестного волеизъявления.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Ранее, как писал News.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом уволить главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Его оскорбило наличие в списках кандидатов представителей движения «Коммунисты России».