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Путин и Мадуро обсудили по телефону совместную борьбу с COVID-19

18:16, 19 февраля 2021 17
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили в ходе телефонного разговора ряд вопросов, в том числе борьбу с коронавирусом и внутриполитическую обстановку в латиноамериканском государстве.

В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Мадуро рассказал Путину о внутриполитической ситуации в стране, а также о продолжающихся попытках влиять на неё извне. Российский лидер, в свою очередь, выразил поддержку усилиям по стабилизации обстановки и укреплению суверенитета.

Кроме того, Мадуро поблагодарил Путина за начавшиеся в этом месяце поставки в страну препарата против коронавируса российского производства «Спутник V».

Как сообщал NEWS.ru, Путин накануне также переговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора они подтвердили приверженность к бескомпромиссной борьбе с террористами в Сирии, а также выразили готовность способствовать политическому урегулированию ситуации внутри страны.

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