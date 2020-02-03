Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с саудовским королём Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке углеводородов.
Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов, — говорится в сообщении Кремля.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка.
Кроме того, в пресс-службе российского лидера отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в ходе визита Путина в королевство Москва и Эр-Рияд подписали Хартию сотрудничества стран — производителей нефти. Стороны также подписали протокол между профильными ведомствами двух государств, предполагающий сотрудничество в сфере энергетики.