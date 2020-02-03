Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с саудовским королём Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке углеводородов.

Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов, — говорится в сообщении Кремля.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка.

Кроме того, в пресс-службе российского лидера отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в ходе визита Путина в королевство Москва и Эр-Рияд подписали Хартию сотрудничества стран — производителей нефти. Стороны также подписали протокол между профильными ведомствами двух государств, предполагающий сотрудничество в сфере энергетики.

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