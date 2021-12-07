Путин и Байден начали онлайн-саммит

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Баден начали переговоры. Саммит проходит в закрытом онлайн-режиме по защищённым каналам видеосвязи, сообщает РИА Новости. Ожидается, что стороны обсудят международную повестку, Украину и расширение НАТО на восток.

Во время онлайн-саммита Путин будет находиться в своей резиденции в Сочи, а Байден — в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямого эфира переговоров не будет, однако будут показаны первые кадры встречи. В Кремле рассчитывают на то, что он будет продолжительным и обстоятельным.