Путин и Алиев обсудили ситуацию в связи со спецоперацией РФ на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам со словами о нежелании воевать против их страны и народа. Однако, по его словам, сейчас Запад использует население государства так же, как когда-то использовали и чеченцев против РФ. Его слова приводит «Грозный Информ».

Уважаемый украинский народ, выходите и скажите тем шайтанам, чтобы они сложили оружие и выехали оттуда. Жизнь человека дороже <...>. У нас нет желания воевать против Украины и украинского народа, мы...