Путин и Алиев обсудили ситуацию в связи со спецоперацией РФ на Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:28, 26 февраля 2022
Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Они обсудили в том числе развитие ситуации в связи с проведением Россией спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Обсуждено <...> развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, — рассказали в Кремле.
Там также отметили, что лидеры двух стран обсудили ряд актуальных вопросов «двусторонней и региональной повестки дня».
Ранее стало известно, что Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Украины и РФ, сообщил глава Украины Владимир Зеленский. По его словам, это можно только приветствовать. Он также поблагодарил главу Азербайджана за обещанную помощь в предоставлении нефтепродуктов и медикаментов.