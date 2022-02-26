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Путин и Алиев обсудили ситуацию в связи со спецоперацией РФ на Украине

23:28, 26 февраля 2022
Путин и Алиев обсудили ситуацию в связи со спецоперацией РФ на Украине Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Они обсудили в том числе развитие ситуации в связи с проведением Россией спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждено <...> развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, — рассказали в Кремле.

Там также отметили, что лидеры двух стран обсудили ряд актуальных вопросов «двусторонней и региональной повестки дня».

Ранее стало известно, что Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Украины и РФ, сообщил глава Украины Владимир Зеленский. По его словам, это можно только приветствовать. Он также поблагодарил главу Азербайджана за обещанную помощь в предоставлении нефтепродуктов и медикаментов.

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