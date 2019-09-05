Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке обсудили ситуацию в Иране и вопрос возвращения России к формату G8.
Что касается международных вопросов, лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также вопрос о возможности возвращения в G8, — сказал пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга.
V Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября 2019 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Как ранее писал News.ru, Путин на ВЭФ рассказал, что не обсуждал с Синдзо Абэ заявление Пентагона о возможном размещении американских ракет в Японии.