https://static.news.ru/photo/7fdedb2c-cfd4-11e9-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке обсудили ситуацию в Иране и вопрос возвращения России к формату G8.

Что касается международных вопросов, лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также вопрос о возможности возвращения в G8, — сказал пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга.

V Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября 2019 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Как ранее писал News.ru, Путин на ВЭФ рассказал, что не обсуждал с Синдзо Абэ заявление Пентагона о возможном размещении американских ракет в Японии.