Путин поздравил «Единую Россию» с уверенной победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин выступил на ХХ съезде партии «Единая Россия». В своём видеообращении к участникам пленарного заседания он поздравил партию с победой на парламентских выборах. Глава государства заявил, что партия достойно проявила себя в ходе избирательной кампании и по праву одержала верх.

Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жёсткую, открытую конкурентную борьбу и победила уверенно с солидным преимуществом. Вновь доказала, что по праву является партией-лидером, — заявил Путин.

Глава государства заявил, что такой результат важен для всей страны, для её «стабильного и эффективного развития». Он отметил, что у «Единой России» есть все ресурсы, чтобы поддержать людей с возникающими у них вопросами.

Съезд «единороссов» проходит в субботу, 4 декабря, в московском "Экспоцентре"​. На нём планируют утвердить планы по реализации народной программы и переизбрать руководящие и центральные органы партии.

Анонсируя обращение Путина к участникам съезда ЕР, представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что президент остаётся неформальным лидером партии.