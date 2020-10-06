Путин допустил возможность поставок на Украину вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8f2a9652-07e1-11eb-a8aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину существует. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Украинский политик попросил российского лидера рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. На это Путин ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на Украине за время пандемии заболели более 240 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 4,6 тысячи человек, выздоровели 107,2 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» получила Венесуэла. Президент страны Николас Мауро от имени своего народа поблагодарил Путина за это. Он заявил, что его сын и старшая сестра будут привиты этим препаратом.