https://static.news.ru/photo/401568a4-993c-11e9-a721-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин дал совет своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о том, как поставить на место вышедших из-под контроля чиновников.

В ходе заседания на «Валдае» Путину задали вопрос, что мешает Макрону в его администрации. В ответ российский лидер в шутливой форме стукнул рукой по подлокотнику кресла, пояснив, что вышедших из-под контроля подчинённых надо ставить на место или заменять другими.

Если ему кто мешает из подчинённых — хлоп! — поставь на место! Или поменяй! — цитирует «Царьград» слова Путина.

Таким образом, пояснил президент, Макрон легко наведёт порядок.

Ранее News.ru писал о том, что глава Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением в поддержку нахождения России в Совете Европы и Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Французский лидер уточнил, что поддерживает решение ассамблеи по восстановлению России в правах полноправного участника «без какой-либо наивности». В настоящий момент Франция выступает как государство — председатель совета Европы.