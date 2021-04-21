Путин: «цеплять» Россию — это новый вид спорта

https://static.news.ru/photo/2c210bd0-a28d-11eb-884c-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия ведёт себя сдержанно, но Запад продолжает «цеплять» её при любых обстоятельствах. Об этом президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

Прямо вид спорта какой-то, — возмутился он.

Глава государства отметил, что Москва нередко вообще не отвечает как на недружественные акции, так и на «откровенное хамство». Путин выразил надежду на то, что ни одна страна не решится пересечь красную черту в отношениях с Россией.

Президент подчеркнул, что Москва сама определит, где будет проходить такая черта. Он также добавил, что организаторы любых провокаций против РФ «пожалеют так, как давно уже ни о чём не жалели».

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на угрозы США о последствиях в случае гибели оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва подобные выпады игнорирует, а здоровье осуждённых и заключённых на территории России не должно быть темой интереса стран Запада.