Путин: «цеплять» Россию — это новый вид спорта

Россия ведёт себя сдержанно, но Запад продолжает «цеплять» её при любых обстоятельствах. Об этом президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.
Прямо вид спорта какой-то, — возмутился он.
Глава государства отметил, что Москва нередко вообще не отвечает как на недружественные акции, так и на «откровенное хамство». Путин выразил надежду на то, что ни одна страна не решится пересечь красную черту в отношениях с Россией.
Президент подчеркнул, что Москва сама определит, где будет проходить такая черта. Он также добавил, что организаторы любых провокаций против РФ «пожалеют так, как давно уже ни о чём не жалели».
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на угрозы США о последствиях в случае гибели оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва подобные выпады игнорирует, а здоровье осуждённых и заключённых на территории России не должно быть темой интереса стран Запада.