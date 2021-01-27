Пушков жёстко ответил на слова генсека НАТО об «агрессии» РФ

Член Совфеда Алексей Пушков резко прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об «агрессивных действиях» России.
Столтенберг на заседании военного комитета НАТО, ссылаясь на угрозы со стороны Москвы, призвал союзников увеличить расходы на оборону.
Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец, —
отметилсенатор в Twitter.
Он добавил, что в мире осталось слишком мало желающих следовать таким правилам, которые опираются не на международное право, а на право сильного.
Тем более на право бывшего сильного, — уточнил Пушков.
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https://t.co/j04oPNPDUn January 27, 2021
Ранее NEWS.ru сообщал, что Грузия и Украина сами решат, вступать им в НАТО или нет, Россия не должна вмешиваться. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также он назвал неприемлемыми нарушения Россией территориальной целостности и независимости Грузии и Украины.