https://static.news.ru/photo/7a447f6c-cbf8-11e9-b43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Член Совета Федерации Алексей Пушков подверг критике заявления лидеров Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды по поводу угрозы Европе, исходящей от трубопровода «Северный поток-2».

Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле Сев.поток-2 не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита росс. газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США, — написал сенатор на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле Сев.поток-2 не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита росс. газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США. Вся «угроза» - только для их карманов. Европа тут ни при чем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 31, 2019

Украина и Польша единодушны в стремлении к диверсификации источников энергоснабжения. Это относится в том числе и к сотрудничеству с США, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Так он прокомментировал итоги встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, в ходе которой стороны уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества.

Кроме того, руководитель Незалежной заявил о приоритете сотрудничества в треугольнике Польша — США — Украина по диверсификации источников энергоснабжения.

Ранее, как писал News.ru, представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что власти не планируют полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России. По его мнению, это может вызвать рост розничных цен.