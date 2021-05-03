Пушков резко ответил на слова главы британского МИД о России

https://static.news.ru/photo/ef9b12d0-8809-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба об отношениях с Россией. Дипломат «слово в слово» повторил выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, отметил сенатор в Twitter.

Рааб ранее заявил, что отношения Соединённого Королевства и стран НАТО с Москвой будут зависеть от поведения России.

Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным, — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию отношений между странами. Эти слова госсекретаря США Энтони Блинкена оценил Алексей Пушков. Он считает, что при сохранении или расширении санкций против Москвы изменить отношения между странами невозможно.