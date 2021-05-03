Пушков отреагировал на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/26bf26bc-3fdd-11eb-9d6d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американский президент Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию отношений между странами.

Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию, — отметил сенатор в своём Telegram-канале.

Он считает, что при сохранении или расширении санкций против Москвы изменить отношения между странами невозможно. Каждый новый раунд ограничений Пушков назвал «мощным ударом по стабильности отношений».

По вине США дело дошло уже до отзыва российского посла в Москву и «предложения» Москвы послу США отправиться поразмыслить над будущим отношений в Вашингтон, — подчеркнул сенатор.

Стабилизации не случится при продолжении абсурдных обвинений, пропагандистских атак на Россию и требований Вашингтона от Кремля изменить внешнюю политику в отношении Донбасса или Сирии.

Стабилизация предполагает как минимум отказ от ряда санкций и отказ от выставления условий и ультиматумов, — напомнил Пушков.

Он предположил, что успешных переговоров не получится, если Вашингтон не станет ничего менять в своей политике.

Ранее стало известно, что президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом в Лондоне. Он напомнил, что американские власти хотят иметь более предсказуемые и стабильные отношения с российской стороной.