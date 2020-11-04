Пушков рассказал, чем рискует Россия, если Байден станет президентом США

https://static.news.ru/photo/5bcdf1b0-1ebf-11eb-bdef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена российско-американские отношения значительно ухудшатся. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, действующий президент США республиканец Дональд Трамп — политический реалист, который здраво оценивает возникающие проблемы и ищет, где можно продвинуть американские интересы. Байден же более идеологизированный политик, считает сенатор. Под его правлением внешнеполитический курс будут определять люди, которые «начнут новый идеологический поход против России под лозунгами защиты демократии и всяческих меньшинств, ЛГБТ и так далее».

Байден курировал Украину в администрации [предыдущего президента США Барака] Обамы, он достаточно хорошо знает украинскую ситуацию. Я думаю, он попытается задействовать Украину против России гораздо более активно, чем Трамп, для которого Украина была скорее проблемой, чем возможностью, — сказал Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Попытка разыграть украинскую карту в отношениях с Россией может привести к самым неприятным последствиям вплоть до появления американских баз на территории соседней республики, предположил сенатор.

Всё это, уверен он, приведёт к обострению отношений Москвы как с Вашингтоном, так и с Киевом.

3 ноября в США прошли выборы президента, сейчас идёт подсчёт голосов. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Для победы одному из них нужно набрать 270 голосов выборщиков. Оба заявили об уверенности в своей победе.

При этом, как писал NEWS.ru, явка на выборах в Соединённых Штатах оказалась рекордно высокой за 120 лет. Участие в голосовании приняли по меньшей мере 160 млн человек — это 66,9% от общего числа избирателей. В 1900 году активность проявили 73,7% избирателей страны.