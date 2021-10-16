Пушков призвал серьёзно увеличить суммы штрафов для Facebook

Качественно увеличить штрафы для американской компании Facebook предложил член Совета Федерации Алексей Пушков. По мнению сенатора, в последнее время в компании «перегнули палку».

В настоящее время российские власти начали процедуру взимания с Facebook в принудительном порядке штрафа в размере 26 млн рублей. Это происходит в связи с попытками Facebook оттянуть процедуру штрафа и отказом блокировать запрещённый контент.

С учетом того, что Facebook в прошлом году заработал в России порядка $80 млрд, следующий штраф должен быть качественно больше: скажем, 10% годового оборота, то есть исчисляться миллиардами рублей, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что приставы начали принудительно взыскивать с Facebook 26 млн рублей. Причиной стал отказ социальной сети удалять противоправную информацию. Всего же Facebook с начала года получил штрафов на общую сумму более 80 млн рублей.