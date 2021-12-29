Пушков предупредил Польшу об опасности со стороны Украины

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Польша потеряет статус «опоры Запада» в Восточной Европе, если в НАТО вступит Украина. В этом случае внимание госсекретарей и президентов США перекинется на Киев, отметил политик в Telegram.

Польша ещё не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО, ведь именно Польша страстно хочет быть «опорой Запада» в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США, — отметил сенатор.

Пушков считает, что в случае принятия Украины в НАТО именно она будет «со всей присущей ей наглостью и остервенелостью» претендовать на данную роль. Польша же утратит значимый для себя статус и окажется «на задворках западной политики».

В Варшаве должны об этом помнить. А то не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут. Вполне реальный сценарий, — уверен Пушков.

Ранее стало известно, что появление НАТО на границе Украины — явный признак подготовки Альянсом войны с Россией, заявил Алексей Пушков. По его словам, а зачем ещё НАТО принимать в свой состав Украину, если не для подготовки плацдарма, чтобы угрожать России. Можно, пользуясь настроениями властей Украины, сделать её неформальным членом Альянса, насыщать её оружием, превращать в военизированный кулак, считает политик.